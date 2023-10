Jean-Pierre Elkabbach est décédé à l’âge de 86 ans

Jean-Pierre Elkabbach, journaliste politique, est décédé à l’âge de 86 ans mardi 3 octobre rapporte Paris Match. C’était un homme de télévision et de radio. Il avait commencé sa carrière dans les années 1960 avant de s’illustrer sur France Inter, Europe 1 puis Antenne 2. Jean-Pierre Elkabbach a ensuite dirigé entre 2005 et 2008 la station Europe 1, avant de rejoindre CNews en 2017. En 2021, il avait signé une dernière fois à Europe 1 pour s’occuper de grandes interviews politiques.

En 2019, il avait annoncé s’être fait diagnostiquer un sarcome de treize centimètres et huit kilos. Il avait subi une lourde opération. Le journaliste avait également été opéré une nouvelle l’été dernier. Une intervention qui l’avait grandement fragilisé.

