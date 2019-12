Jemli : Achaab et Tahya Tounès quittent leur tour d’ivoire

Le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, dans une deuxième intervention, vendredi soir, sous la forme d’une vidéo sur sa page facebook, a déclaré avoir reçu des communications de la part de citoyens et hommes politiques en vue exprimant leur inquiétude du manque de progrès dans les consultations et d’un échec du processus de formation du gouvernement.

Il a affirmé que « à son sens, les négociations ont enregistré de grandes avancées tangibles et sérieuses », assurant qu’ « une partie des arrangements seront réalisés ce samedi ».

D’autre part, Jemli a indique avoir constaté « un vif souci auprès des partis de contribuer à remédier à la situation confrontée par la Tunisie en ligne avec l’intérêt national, de la part notamment des partis Achaab et Tahya Tounès qui ont annoncé, dès la proclamation des résultats des élections législatives qu’ils ont choisi de se ranger dans l’opposition ». Toutefois, a-t-il ajouté, « grâce à la grande prise de conscience que j’ai constatée auprès de leurs dirigeants, les deux partis sont convaincus qu’il n’est plus approprié de rester dans leur tour d’ivoire, d’autant qu’ils ont été élus par le peuple pour exercer le pouvoir, y participer, et répondre aux attentes de leurs électeurs », a-t-il dit.

Jemli a souligné que « en tant que chef de gouvernement indépendant, mon unique rôle est de conduire le pays vers une issue de sortie de cette crise, le redressement de l’économie, et d’insuffler de l’espoir chez les Tunisiens, d’autant que le pays regorge de compétences… J’ai confiance dans les compétences tunisiennes de tous les milieux pour mener le pays à bon port », a conclu le chef du gouvernement désigné.