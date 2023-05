Jendouba : 1er Salon de l’Agriculture du Nord-Ouest du 12 au 14 mai

La direction du Salon de l’Agriculture du Nord-Ouest et l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) à Jendouba ont annoncé, jeudi, le programme de la première session du Salon, qui se tiendra les 12, 13 et 14 mai courant dans la ville de Jendouba avec la participation de plus de 21 exposants.

Lors d’une conférence de presse tenue, jeudi, au siège de l’URAP à jendouba, le directeur du Salon et initiateur de l’évènement, Lotfi Khlifi, a indiqué que l’organisation du Salon intervient dans l’objectif d’ » unifier les efforts de valorisation du secteur agricole, en tant que filière prometteuse « .

Au programme du Salon, des interventions scientifiques qui seront données par un parterre d’experts, ainsi que des conférences d’information sur les thèmes de la gestion de l’eau, la qualité des semences, le suivi des produits agricoles.

Pour sa part, le président régional de l’UTAP , Lotfi Jammazi, a estimé que cet évènement est l’occasion d’effectuer un travail de réseautage entre agriculteurs et producteurs de la région du nord-ouest, en plus d’ouvrir la voie à la valorisation des produits agricoles des entreprises de production et de transformation.

» Il s’agit d’œuvrer à transformer la région du nord-ouest en un pôle économique agricole, capable d’exploiter pleinement ses ressources sur la base d’une vision scientifique « , a-t-il souligné, se félicitant de la tenue de ce salon qui coincide avec la célébration le 12 mai de la Journée nationale de l’Agriculture.

