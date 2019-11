Jendouba : 2 morts et 5 blessés dans un accident de la route à Fernana

-Deux personnes sont décédées et 5 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu, dans la nuit de jeudi au vendredi, à Oued Ghrib dans la délégation de Fernana (gouvernorat de Jendouba).

L’accident a eu lieu sur la route nationale n°17 reliant Fernana et Jendouba-nord au niveau du centre de collecte de céréales suite à une collision entre un camion et un louage.

Les blessés ont été transportés aux hôpitaux régionaux de Jendouba et de Béja pour recevoir les soins nécessaires, a indiqué Fakhri Mahdaoui, délégué de Fernana.

L’un des blessés hospitalisés est dans un état critique, selon une source de la protection civile.