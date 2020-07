Jendouba : Accord de coopération avec la ville algérienne d’El Tarf

Les membres du conseil régional de Jendouba ont approuvé, jeudi, un accord de coopération décentralisée avec la ville algérienne d’El Tarf pour une durée de trois ans.

L’accord porte notamment sur le renforcement de la coopération, l’échange d’expériences, d’expertises et de visites entre les deux villes.

Il s’agit également d’œuvrer pour améliorer le niveau de vie des habitants des localités frontalières et la création d’activités sportives et de loisirs pour les jeunes de ces régions.

L’effort sera axé aussi sur l’élaboration de programmes de jumelage entre universités, la programmation de stages pour les étudiants et les artisans, l’organisation de foires et des rencontres B2B pour les hommes d’affaires ainsi que la consolidation des systèmes de veille et d’information sur les catastrophes naturelles.