Jendouba : Arrivée de centaines de passagers algériens au poste frontalier de Melloula

Très tôt ce matin, des centaines de passagers et véhicules algériens sont arrivés au poste frontalier de Melloula à Tabarka (gouvernorat de Jendouba).

Le retour d’activité au niveau de ce point de passage intervient suite à la décision annoncée le 5 juillet courant par les présidents algérien et tunisien de rouvrir les frontières après deux ans de fermeture en raison de la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le commissaire régional du tourisme Aissa Marouani a indiqué que près de 590 voitures portant des plaques d’immatriculation algérienne sont entrées vendredi en Tunisie à travers ce poste alors que 250 véhicules tunisiens ont quitté le territoire national via ce point de passage en direction de l’Algérie.

