Jendouba-covid19: Le total des contaminés a dépassé les 3000 personnes

Le nombre total des contaminés par le coronavirus a atteint dans le gouvernorat de Jendouba les 3085 personnes dont 191 décès et ce, depuis le début de la pandémie.D’après les dernières statistiques de la direction régionale de la santé publiées, vendredi, les délégations de Jendouba et Jendouba nord ont enregistré le nombre le plus élevé avec un total de 1690 cas de contamination dont 66 décès, depuis la propagation de la pandémie.Après un arrêt de plus d’un mois, le service de réanimation de l’hôpital régional de Tabarka a repris l’accueil des patients covid dont le nombre s’élève actuellement à 3 personnes.Par ailleurs, 30 patients sont pris en charge actuellement dans les différents services covid des hôpitaux de la région, selon la même source

