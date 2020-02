Jendouba : Des habitants bloquent la route pour réclamer la réalisation de travaux d’assainissement

La route nationale n°6 reliant Jendouba à Ghardimaou a été bloquée, mardi, au niveau de la cité du martyr Maher Guesmi, par nombre d’habitants qui protestent contre le retard constaté dans le raccordement de la cité au réseau d’assainissement.

Selon une source administrative locale, ce projet est bloqué en raison du budget qui lui a été alloué et qui demeure en dessous de son coût réel de réalisation.

La cité nécessite la construction d’une nouvelle station d’assainissement plutôt qu’une extension du réseau, ce qui a contraint l’entrepreneur a refusé de poursuivre les travaux, a ajouté la même source.

Ce projet a été annoncé lors du conseil local de développement, tenu le 5 novembre 2016, et qui s’est engagé à fournir les financements nécessaires au projet de raccordement de la cité du martyr Maher Guesmi (plus de 300 maisons) au réseau de l’assainissement. Des promesses qui n’ont pas été tenues jusqu’à maintenant, affirment les protestataires.