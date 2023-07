Jendouba: Des incendies ravageurs encerclent le village de Melloula, les habitants évacués

Des incendies ravageurs se sont déclenchés à nouveau dans la localité de Melloula à Tabarka (Gouvernorat de Jendouba), encerclant le village de ses quatre côtés, à l’heure où les agents de la Protection Civile ont procédé à l’évacuation des habitants.

» La situation est grave et effrayante « , a souligné, le directeur régional de la Protection Civile à Jendouba, Adel Abidi, notant que la réapparition des incendies s’explique par la forte canicule couplée à un vent violent et à la persistance de foyers des feux qui se sont déclarés la semaine dernière dans la région.

Un certain nombre d’habitants du village de Melloula, ont déserté les lieux dans un état d’alerte maximale, s’emparant à la hâte de quelques fournitures ménagères, de peur d’être pris par les flammes.

Ils ont exhorté les autorités à accélérer l’intervention et à mobiliser tous les moyens en possession pour combattre les incendies immenses.

Face à ce sinistre, le gouverneur de Jendouba, Samir Kouka, avait appelé les autorités centrales à dépêcher les avions militaires de lutte contre les incendies sur les lieux, et à fournir un soutien logistique exceptionnel en vue de maitriser le feu, dont le paramètre ne cesse de s’élargir et se dirige désormais vers les environs de la ville de Tabarka.

