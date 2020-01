Jendouba: détérioration de la qualité des services de l’hôpital régional

Plusieurs malades et visiteurs de l’hôpital régional de Jendouba ont exprimé, jeudi, leur mécontentement face à la détérioration de la qualité des services dispensés par cet établissement public.

Dans des propos recueillis par l’agence TAP, les citoyens ont mis l’accent sur le manque de médicaments et de couvertures, la panne du scanner de l’hôpital et du chauffage, en plus du manque de médecins.

Ils ont, par ailleurs, mentionné l’absence de lumière dans certains halls des étages, dont les services de cardiologie et de natalité, en plus de la panne de certains ascenseurs et de l’absence de sécurité au niveau des étages, durant la nuit.

Certains ont soulevé les problèmes endurés par les malades, qui viennent des délégations lointaines à l’instar de Ghardimaou, Ain Draham et Tabarka. Selon les témoignages, les malades n’arrivent pas à faire les analyses et les consultations nécessaires, malgré les rendez-vous pris à l’avance, à cause des appareils médicaux en panne, de l’absence de médicaments ou de médecins spécialistes.

Selon le directeur de l’hôpital par intérim, Sami Amroussi, le scanner est en panne depuis février 2019 et le ministère de tutelle en a été informé.

Evoquant la panne touchant les chauffages de l’établissement, le directeur explique que le retard des réparations est dû au blocage de l’un des appels d’offres, ajoutant que, le personnel de l’hôpital est obligé de demander aux malades et à leurs familles d’apporter des couvertures supplémentaires pour pallier à ce problème.

Par ailleurs, Amroussi s’est engagé à trouver les solutions adéquates aux problèmes relatifs à la lumière des étages, les ascenseurs et le manque de sécurité.

Rappelons que l’hôpital régional de Jendouba a subi, depuis trois ans, une inspection administrative et financière, à cause de l’accumulation des dettes ayant dépassé les 7 millions de dinars.

L’enquête administrative a permis de révéler des faits de corruption, donnant suite à des arrestations parmi les cadres de l’hôpital et certains fournisseurs, pour détournement de fonds publics.