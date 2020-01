Jendouba: Etudes pour la lutte contre les glissements de terrains

Des études géophysiques et topographiques pour lutter contre les glissements de terrains qui touchent l’infrastructure routière, dans le gouvernorat de Jendouba, ont été lancées par le ministère de l’Equipement en vue d’entamer les travaux de réhabilitation des routes sinistrées, a fait savoir, à l’agence TAP, le directeur régional de l’Habitat de Jendouba, Adel Rhimi.

Dans ce contexte, les services du ministère ont dénombré plus de 20 glissements, depuis le début de l’année 2019 jusqu’au 8 janvier 2020, indique le responsable.

Selon la même source, une enveloppe supplémentaire de 5,5 millions de dinars a été allouée par le ministère pour réparer trois glissements survenus au niveau de la route nationale n°17 sur le tronçon reliant la délégation d’Ain Draham à Fernana et un affaissement au niveau de la route régionale n°6 reliant Fernana au village touristique de Béni Metir.

Selon les services du ministère, en plus de la route nationale n°17 reliant Jendouba à Tabarka, plusieurs glissements de terrains sont enregistrés, notamment, sur la route régionale n°161 reliant Bou Salem à Tabarka, la route nationale n°11 reliant Amdoun et Ain Draham, la route régionale n°65 reliant Fernana à Béni Métir ainsi que la route locale n° 414 à Fernana. Les travaux de réhabilitation toucheront les pistes d'”Adissa”, “Dar Fatma” et du village “al-Tabaynia” relevant de la délégation de Ain Draham, les pistes “Bou Thour” et ” al- Hmayssiya” à Fernana, ainsi que celles de “Taghzaz” et “Wejeh al Souk”, dans la délégation de Tabarka.

Après la finalisation des études, les travaux de réhabilitation et de renforcement des routes sinistrées devront démarrer, dans les prochains mois, pour un coût estimé à 14 millions de dinars.