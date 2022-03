Jendouba : Hausse de plus de 45% des indicateurs touristiques

Les indicateurs touristiques des régions de Tabarka et Ain Draham (Gouvernorat de Jendouba) ont enregistré une hausse de plus de 45 % durant la période s’étalant du 1er janvier au 20 mars 2022 dans le nombre des touristes et des nuitées passées dans les unités hôtelières.

Ainsi, 37250 touristes ont visités la région soit une évolution de plus de 46%, selon un rapport publié, vendredi, par la direction régionale du tourisme à Tabarka.

Selon la même source, le nombre de nuitées touristiques à Tabarka et Ain Draham a enregistré une progression de plus de 48% avec 67715 nuitées enregistrées du 1er janvier au 20 mars 2022 contre 45509 nuitées durant la même période de l’année 2021.