Prise en charge de plus de 150 sinistrés et évacuation de plus de 100 personnes à Melloula

Plus de 150 victimes des incendies déclarés, hier lundi, dans plusieurs localités de Tabarka dont Melloula Ouled Yahya et Ain Sobh ont été pris en charge par l’hôpital régional de Tabarka, a fait savoir la directrice régionale de la santé à Jendouba Khaouther Nahdi.

Selon la même source, plus de 100 personnes des habitants de Melloula ont été évacuées hier soir après la propagation du feu vers les habitations.

Les autorités régionales et locales ont hébergés les sinistrés dans des centres privés, a indiqué le premier délégué Taieb Dridi.

Parallèlement au reprise des flammes, les autorités régionales ont fermé le poste frontalier de Melloula après sa réouverture jeudi 20 juillet dernier.

Les unités de la protection civile et militaire poursuivent leurs efforts avec le soutien des habitants locaux pour maitriser les incendies.

