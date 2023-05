Jendouba: La production céréalière en baisse et estimée à 700 mille quintaux

La production céréalière pour la saison agricole en cours dans le gouvernorat de Jendouba a été estimée à environ 700 mille quintaux, contre 1,9 million de quintaux lors de la saison dernière, selon un rapport du Commissariat Régional du Développement Agricole (CRDA).

Une régression attribuable, selon le commissaire régional du développement agricole à Jendouba, Abdejalil afli, à deux facteurs clés, à savoir, le manque de précipitations qui s’est poursuivi jusqu’à fin avril, et l’épuisement des réserves hydrauliques.

» Plus de 80% des superficies céréalières emblavées sont endommagées et ne peuvent être récoltées « , a affirmé pour sa part, le président de l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), Lotfi Jammazi.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Jammazi a appelé le gouvernement à » déclarer l’état de sécheresse et à rechercher des alternatives fiables qui garantissent la durabilité du secteur céréalier en lien avec la sécurité alimentaire « .

La capacité de stockage dans le gouvernorat de Jendouba est estimée à 750 mille quintaux, répartis sur 17 centres de collecte, d’après la même source.

