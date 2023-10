Jendouba : Le village El Majmeja à Fernena sans eau potable

Les habitants du village El Majmeja dans la localité Jouaouda à Fernana (gouvernorat de Jendouba) ont appelé le gouverneur de la région à intervenir pour assurer leur approvisionnement en eau potable, suite à l’interruption des sources en eau à El Bayadh, Ettich et El Ouahchi.

Une correspondance a été adressée au gouverneur de Jendouba et au chef du district de la SONEDE par les manifestants pour demander l’approvisionnement de la localité en eau potable.

Hamouda Khili, représentant des habitants, a indiqué, à l’Agence TAP, que la situation nécessite une intervention immédiate, s’interrogeant sur le non-recours au réseau d’approvisionnement en eau potable situé à proximité du village et qui était opérationnel avant son arrêt depuis 2015.

