Jendouba : Plus de 29% des hôtels dans la zone touristique de Tabarka-Ain Draham ont fermé leurs portes

Les unités hôtelières ayant fermé leurs portes dans la région touristique Tabarka-Ain Drahem représentent 29,75% de la capacité totale d’hébergement dans toutes les unités hôtelières de la région de Jendouba, et dont le nombre s’élève à 24 unités.

Selon un rapport du commissariat régional au tourisme à Tabarka, la fermeture de plus de 29% des hôtels dans la région est une vrai problème qui a impacté négativement la capacité des hôtels à répondre aux demandes reçues des visiteurs locaux et étrangers, durant la haute saison touristique, notamment dans la région de Tabarka qui enregistre un taux de remplissage de plus que 100% durant la période allant de mi-juillet jusqu’à mi-août.

La zone touristique Tabarka-Ain Drahem compte 6 hôtels fermés, dont 4 hôtels classés 2 étoiles, un hôtel classé 3 étoiles et le dernier est non classé, lesquels ont une capacité d’accueil de plus de 1800 lits.

La fermeture de nombre d’hôtels est due à des raisons économiques et sociales et remonte à des années avant 2011 pour certains, et aux années 2011 et 2012 pour d’autres.

Le même rapport révèle que 3 unités touristiques déjà fermées, d’une capacité d’accueil totale de plus de 1445 lits, sont proposées à la vente et les trois autres unités vont être rénovées.

Selon les indicateurs touristiques dans le gouvernorat de Jendouba, ils montrent une évolution de 20% du nombre des touristes au cours de la deuxième décade du mois de juillet par rapport à l’année précédente, et une hausse de 26% du nombre des nuitées, et ce en comparaison avec la même période de l’année précédente.

L’Office national du Tourisme et les autres parties intervenantes comptent régulariser la situation des maisons d’hôtes et lancé, fin août prochain, dans la zone touristique d’El Morjane, les travaux de construction d’un parc de loisirs d’un coût dépassant les 140 MD, a indiqué le commissaire régional au tourisme à Tabarka, Aïssa Marouani.

Du 1er janvier à fin avril 2023, le nombre de touristes locaux et internationaux ayant séjourné dans les unités hôtelières du gouvernorat de Jendouba a dépassé les 92 mille visiteurs, dont 8% sont des Tunisiens. Le nombre des nuitées a, a quant à lui, dépassé les 150 mille nuitées durant la même période.

