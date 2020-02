Jendouba-Protestations : Reprise des travaux du barrage de Bouhertma

Les travaux d’extension du barrage de Bouhertma ont repris, mardi, après la levée du sit-in des habitants de la localité de Righa, relevant de la délégation de Balta-Bou Aouane (gouvernorat de Jendouba) qui ont bloqué, lundi, les travaux, pendant des heures. Ils réclament l’augmentation des recrutements pour ces travaux.

Par la même occasion, ils appellent à la réparation de la route endommagée par le passage des engins de travaux publics.

Les protestataires exigent aussi une solution au problème de coupures récurrente de l’eau, à cause de l’incapacité du comité de gestion du groupement de développement agricole (GDA), Ghezala-Boulaaba, de collecter les droits de consommation et de régler un reliquat de 15 mille dinars auprès de la SONEDE (société nationale d’exploitation et de distribution des eaux), et des dettes de 40 mille dinars auprès de la STEG (Société tunisienne de l’électricité et du gaz).

Les autorités locales et régionales se sont engagées à réparer la route et à organiser une réunion avec le représentant de société en charge des travaux du barrage pour recruter un certain nombre de chômeurs.

Pour sa part, Jamel Ganouni, trésorier du GDA, a promis de mener une campagne pour le règlement d’une partie des dettes et rétablir l’eau courante, dans les plus brefs délais.