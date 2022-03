Jendouba: Saisie de plus de 230 tonnes de fer

Les services de contrôle économique à Jendouba ont saisi jeudi soir une grande quantité de fer et de produits alimentaires suite à des descentes appuyées par des équipes sécuritaires dans des dépôts anarchiques situés dans les différentes délégations du gouvernorat.

Ainsi, plus de 230 tonnes de fer ont été saisies chez un grossiste de la ville de Jendouba a souligné, vendredi, le directeur régional du commerce Nawfel Aloui à la TAP.

De même, une grande quantité de produits alimentaires a été saisie dans le cadre de la lutte contre la spéculation à l’instar de la semoule, des légumes, du sucre et de l’huile végétale en plus de 1800 tonnes de pommes de terre.