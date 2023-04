Jendouba: Saisie de plus de 3 tonnes de fruits et légumes en plus des produits subventionnés

Les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce de Jendouba ont saisi plus de deux tonnes de piments, une tonne de tomate et 195 kilos de concombre.

L’opération de saisie a été effectuée dans un dépôt anarchique en collaboration avec la garde municipale, a indiqué à l’agence TAP , le responsable au sein de la direction régionale du commerce Lamjed Majri.

Dans le même contexte et dans le cadre de la lutte contre la spéculation, les services de contrôle ont saisi 250 quintaux de farine subventionnée, 100 kilos de sucre subventionné, 42 litres de l’huile végétale et 79,5 kilos de pomme.

