Jénine : Une policière tuée, 3 agents blessés dans un raid

Une policière israélienne , a été tuée alors qu’elle se trouvait dans un véhicule qui a percuté un explosif placé au bord d’une route pendant un raid mené dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie, dans la nuit de samedi à dimanche. Trois personnes qui étaient dans le même véhicule où se trouvait la défunte ont été blessées, rapporte The Times of Israel.

Dans un communiqué conjoint, l’armée et la police ont indiqué que les forces étaient entrées à Jénine lorsque la bombe a explosé, touchant la voiture de la police des frontières.

L’armée a précisé que pendant l’évacuation des blessés, un hélicoptère avait opéré une frappe aérienne contre un groupe de Palestiniens armés qui lançaient des explosifs en direction des troupes.

Le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne a indiqué que six personnes avaient été tuées dans l’attaque.

