Jerandi a appelle la communauté internationale à continuer à soutenir le processus politique libyen

Le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi a appelé la communauté internationale à la nécessité de continuer à soutenir le processus politique libyen et à l’aider sur la voie de la stabilité.

Dans une intervention devant le Conseil de sécurité, réuni jeudi sur la situation en Libye, Jerandi a mis en avant les défis et la complexité de la période transitoire, soulignant que l’expérience des dix dernières années en Tunisie a montré que le dialogue interlibyen est l’unique solution à la crise dans ce pays.

Il a évoqué l’appel continu du président de la République Kais Saied en faveur de la mobilisation des Libyens autour d’un projet national qui rétablit la stabilité et la sécurité en Libye et évite à la région davantage de tensions et de menaces sécuritaires.

Jerandi a exprimé la satisfaction de la Tunisie de l’engagement des Libyens à respecter la feuille de route émise du dialogue interlibyen tenu à Tunis en novembre 2020, et à tenir les élections législatives et présidentielle dans le délais fixés.

Il a insisté sur le respect de l’accord de cessez-le-feu et des résolutions de l’ONU concernant, notamment, le désarmement, la dissolution des milices et le retrait des mercenaires et des combattants étrangers, qui, a-t-il fait observer, constituent une menace pour la stabilité en Libye et dans toute la région.

Jerandi s’est dit confiant dans la capacité des Libyens à relever les défis de l’étape, affirmant que la Tunisie restera toujours aux côtés des Libyens et soutiendra le processus transitoire en Libye et les efforts d’édification d’un Etat fort et uni qui renforcera la paix et la stabilité dans la région.