Jerandi à New York: La situation en Libye en tête des priorités de la diplomatie tunisienne

Le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi a déclaré lors de la réunion du Groupe arabe à l’ONU (New York) que la situation en Libye se situe en tête des priorités de la diplomatie tunisienne au plus haut niveau et qui œuvre à mobiliser le soutien international et régional nécessaire pour un règlement pacifique propre à rétablir la paix et la sécurité dans ce pays frère et dans la région arabe en général.

- Publicité-

La réunion, consacrée au processus de règlement politique en Libye a été présidée par le chef du gouvernement d’unité nationale Abdelhamid Debaibah.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères publié samedi, Jerandi avait insisté sur l’aptitude de la Ligue arabe, à la faveur de sa longue expérience et de ses divers mécanismes, à accompagner la Libye en cette étape et à l’aider à réussir ses prochaines échéances politiques.

De son côté, Debaibah a donné un aperçu sur l’avancement du processus de transition au niveau politique, économique et sécuritaire. Il a, également, évoqué les défis de l’heure.

Le chef du gouvernement libyen d’unité nationale a salué le soutien apporté par les pays du voisinage et des états arabes en général en cette étape décisive de l’histoire de la Libye. Il a mis en avant le rôle actif assuré par la Tunisie au niveau du conseil de sécurité pour la stabilité en Libye et dans d’autres zones de conflits dans la région arabe.

La Tunisie siège en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité (2020/2021).