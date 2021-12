Jerandi appelle au Sommet Afrique-Turquie à la nécessité de concevoir des mécanismes innovants de partenariat

Le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi a appelé samedi au 3e Sommet Afrique-Turquie à Istanbul de partenariat à la nécessité de concevoir des mécanismes innovants de partenariat dans les domaines prioritaires entre les deux parties. Il a notamment, insisté, sur les secteurs générateurs de la richesse et de postes d’emploi pour assurer un avenir meilleur aux prochaines générations, tout tenant compte des relations humaines entre l’Afrique et la Turquie et des liens historiques unissant les deux parties.

- Publicité-

Dans une allocution, prononcée au nom du président de la République devant en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan et d’un nombre important de chefs d’Etat et de gouvernement africains.

Jerandi a fait observer que ce sommet constitue l’occasion de consolider les relations de coopération dans divers domaines dans le cadre du respect mutuel, de la solidarité, du dialogue et du développement équitable.

Il a mis en avant l’importance d’adapter les objectifs du partenariat Afrique-Turquie avec les priorités fixées dans l’Agenda de développement 2063 de l’Union africaine et des objectifs du développement durable 2030 des Nations Unies.

Cette rencontre se tient dans un contexte international complexe au triple plan économique et politique et sanitaire, a-t-il relevé. Il a évoqué dans ce sens, mettant l’accent sur les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur les pays en voie de développement, l’accès équitable aux vaccins et la relance des processus économique et de développement dans ces pays.

Othman Jerandi a formé le vœu de voir ce sommet aboutir à des solutions pratiques capables de conférer davantage d’efficience au partenariat entre les deux parties et contribuer à asseoir les fondement d’un modèle économique à même de réaliser un développement durable à tous les niveaux entre l’Afrique et la Turquie.