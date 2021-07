Jerandi en visite de travail à New York du 14 au 17 juillet

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi effectue du 14 au 17 juillet courant, une visite de travail à New York aux Etats-Unis.

- Publicité-

Selon un communiqué publié mardi soir par le département des Affaire étrangères, Jerandi participera, au cours de cette visite, à une réunion spéciale de haut niveau qui aura lieu, jeudi, sur le processus politique en Libye.

S’inscrivant dans le cadre du siège qu’occupe la Tunisie au Conseil de sécurité en tant que membre non-permanent, cette visite est consacrée au suivi des développements de la situation en Libye à la lumière de la feuille de route issue du Forum de dialogue politique libyen qui a eu lieu à Tunis en novembre 2020.

Elle constitue également l’occasion d’examiner les résultats du Forum de dialogue, au niveau de l’organisation des échéances électorales à la fin de l’année, le respect du cessez-le-feu et l’évacuation des combattants étrangers et des mercenaires, lit-on de même source.

Par ailleurs, Jerandi prendra part à une autre réunion de haut niveau sur « la protection de l’espace humanitaire ». Elle sera consacrée à l’examen des moyens à même de renforcer le respect des dispositions du droit international humanitaire à l’échelle nationale, régionale et internationale.

Dans le cadre de la célébration du 75ème anniversaire de la création du Conseil économique et social de l’ONU, le ministre participera, le 16 juillet, au Forum politique de haut niveau sur le développement durable.

Jerandi tiendra, au cours de cette visite à New York, une série de rencontres bilatérales avec ses homologues des pays frères et amis ainsi qu’avec le secrétaire général de l’ONU António Guterres et d’autres responsables onusiens.