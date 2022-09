Jerandi participe à la 158ème session du Conseil des ministres arabes des AE

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, participera, demain mardi, à la 158ème session ordinaire du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères qui se tiendra, au siège de la Ligue arabe au Caire.

Les défis auxquels fait face le monde arabe à la lumière des développements à l’échelle internationale seront à l’ordre du jour de cette session, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Il s’agit, entre autres, des questions relatives à la sécurité alimentaire et énergétique des pays arabes et aux moyens à même de renforcer l’action arabe commune de manière à répondre aux exigences des défis actuels.

Les travaux de cette session porteront également sur la coopération entre les pays arabes et les organisations régionales et internationales, ainsi que sur les prochaines échéances interarabes et la cause palestinienne, lit-on de même source.

Jerandi tiendra en marge de cette session, des entretiens avec ses homologues arabes, pour échanger les points de vue sur les questions qui figurent à l’ordre du jour de la réunion.