Jerandi participe à la réunion des ministres arabes des AE au Caire

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi participera, demain, mercredi 9 mars, au Caire, aux travaux de la 157ème session ordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères.

La réunion sera consacrée à l’examen de nombre de questions politiques d’actualité dans le monde arabe, notamment la cause palestinienne, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

La rencontre portera également sur les moyens de renforcer l’action arabe commune dans des domaines vitaux tels que la sécurité nationale, la sécurité de l’eau, la sécurité de la navigation et l’approvisionnement énergétique.

Les ministres des Affaires étrangères devraient discuter des préparatifs en prévision du prochain sommet arabe, qui sera accueilli par l’Algérie, lit-on dans le même communiqué.

A cette occasion, Jerandi aura des entretiens bilatéraux avec un certain nombre de ses homologues des pays arabes afin d’examiner les moyens de renforcer les relations de coopération et la concertation sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.