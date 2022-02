Jerandi réaffirme l’attachement de la Tunisie à la solidarité interafricaine

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi a affirmé, samedi, à Addis-Abeba, que la Tunisie est fière de son appartenance africaine et lui accorde une importance particulière dans sa politique étrangère.

S’exprimant devant le 35e Sommet des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, Jerandi a souligné l’attachement de la Tunisie à la solidarité et à la coopération interafricaines dans tous les domaines, et en particulier face à la crise sanitaire et aux nouveaux défis résultant de la pandémie du coronavirus.

« La solidarité et l’entraide entre pays africains sont des conditions essentielles pour le succès de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, permettant un développement qui renforce la capacité des pays africains à affronter divers défis d’ordre sécuritaire, dont notamment le crime organisé, le terrorisme, la traite des êtres humains et la migration irrégulière », a-t-il déclaré.

Jerandi a, en outre, affirmé que la Tunisie ne ménagera aucun effort pour soutenir les efforts africains et internationaux visant à établir la paix et la sécurité et à renforcer la stabilité et la prospérité selon une approche globale dans laquelle la dimension sécuritaire est indissociable du développement, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Il a, à cet égard, exprimé la reconnaissance de la Tunisie pour la confiance accordée par les pays africains lors de l’élection des membres du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA (2022-2024), soulignant que la Tunisie continuera à faire entendre la voix de l’Afrique et à défendre les causes justes, comme elle l’a fait en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de continuer à soutenir la Libye dans son processus politique basé sur l’unité, le dialogue et la réconciliation nationale, et ce dans le but de mettre fin à la crise et à rétablir la paix et la stabilité dans le pays.

Il a également indiqué que l’engagement des pays africains à défendre les causes justes nécessite de se mobiliser et d’unir les efforts pour rendre justice au peuple palestinien et l’aider à recouvrer ses droits légitimes et établir son État indépendant sur la base de la légitimité internationale.

En conclusion de son allocution devant le Sommet de l’UA, Jerandi a souligné que l’organisation de la 8e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) en août 2022 et du XVIIIe Sommet de la Francophonie en novembre 2022, constitueront deux occasions de renforcer la coopération interafricaine et d’explorer de nouvelles perspectives de partenariat entre les pays africains et les autres espaces régionaux et politiques.