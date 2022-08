Jerandi reçoit l’ambassadeur finlandais à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi a reçu, mercredi, au siège du département, l’ambassadeur de Finlande, Pekka Juhan Hukka, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Jerandi a, à cette occasion, souligné la nécessité de poursuivre les concertations entre la Tunisie et la Finlande en vue de renforcer et diversifier la coopération bilatérale et d’élargir le partenariat de manière à toucher les domaines à haute valeur ajoutée.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, Jerandi a appelé à optimiser la stratégie finlandaise de développement 2021-2024 et à profiter des prochaines échéances bilatérales, dont notamment les concertations politiques établies entre les deux pays.

Par ailleurs, le ministre a exprimé ses remerciements au diplomate finlandais pour les efforts déployés durant sa mission en Tunisie en vue de consolider les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur finlandais a fait part de la volonté de son pays de promouvoir les relations bilatérales et d’intensifier les concertations sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.