Jerandi s’entretient au Caire avec son homologue libanaise

En marge de sa participation aux travaux de la session ordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othmane Jerandi s’est entretenu, jeudi, au Caire, avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ministre des Affaires étrangères par intérim du Liban Zeina Akar.

- Publicité-

L’entretien a été l’occasion de coordonner les positions en prévision des prochaines échéances, notamment l’Assemblée générale des Nations unies, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La Cheffe de la diplomatie libanaise a rendu hommage à la Tunisie pour le rôle joué en tant que membre du Conseil de sécurité et le soutien apporté aux dossiers arabes et aux initiatives libanaises, dont celle relative à la prorogation de la mission onusienne au Liban (FINUL) et qui a conduit à l’adoption de la résolution 2591.

Evoquant la situation dans son pays, la responsable libanaise a souligné la nécessité de renforcer la solidarité arabe et internationale avec le Liban afin qu’il puisse sortir de la crise et retrouver sa place dans son environnement arabe et régional.

Jerandi a pour sa part réitéré le soutien constant de la Tunisie au Liban, rappelant les liens historiques solides qui unissent les deux pays.