Jerandi s’entretient au téléphone avec son homologue canadienne

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a réaffirmé l’attachement de la Tunisie au choix démocratique et à la préservation des libertés et des droits individuels.

« La démocratie est un choix irréversible », a-t-il affirmé lors d’un entretien téléphonique avec son homologue canadienne, Mélanie Joly.

Le ministre a, à cette occasion, passé en revue les réformes économiques et sociales que le gouvernement s’emploie à mettre en oeuvre en vue de relancer l’économie nationale.

Il a, d’autre part, salué les liens d’amitié solides qui unissent la Tunisie et le Canada et l’excellent niveau de partenariat entre les deux pays, relevant la détermination commune de le consolider davantage dans les différents domaines d’interêt commun.

Il a, également, salué la dynamique positive et constructive qui marque les relations de coopération bilatérale dans de nombreux secteurs et domaines de coopération, en particulier l’enseignement supérieur et l’autonomisation des femmes, indique le département des Affaires étrangères dans un communiqué publiée jeudi.

Pour sa part, la ministre canadienne des Affaires étrangères a déclaré que son pays suit de près les développements des processus politique et les résultats du référendum constitutionnel. Elle a émis le souhait du Canada de voir les Tunisiens adopter une approche participative réunissant les différentes composantes politiques et civiles, notamment en vue des prochaines législatives prévues en décembre 2022.

Par ailleurs, les deux parties ont procédé à un échange de vues sur des questions régionales et internationales, notamment la crise russo-ukrainienne et ses répercussions sur la sécurité alimentaire.

Ils ont insisté sur la nécessité d’une bonne coordination et d’une concertation approfondie afin d’intensifier les efforts visant à contenir ces répercussions.