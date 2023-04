Joe Biden a encore gaffé

Joe Biden enrichit encore son palmarès de boulettes. Le président américain poursuivait son voyage en Irlande pour les 25 ans de l’accord du Vendredi saint ce mercredi 12 avril, se rendant d’abord à Dublin puis à Louth, en République d’Irlande.

Pendant cette tournée irlandaise, il s’est rendu dans un pub à Dundalk où le président a encore fait une belle bourde, en confondant une équipe de rugby, et une unité militaire britannique qui a combattu l’Armée républicaine irlandaise il y a un siècle.

Il racontait une histoire à propos de son cousin rugbyman, Rob Kearney, qui avec l’équipe de rugby irlandaise a battu les « All Blacks », équipe néo-zélandaise, à Chicago en 2016, rapporte Politico. « Et il a battu à plate couture les Black and Tans », s’est alors exclamé le président Biden.

Une confusion particulièrement embarrassante au regard de l’Histoire britannique. Les « Black and Tans » (Noir et Fauve en Français) étaient des troupes réservistes britanniques déployées contre les indépendantistes de l’IRA lors de la guerre d’indépendance irlandaise contre la Grande Bretagne en 1920. Ils étaient ainsi nommés en raison de leurs uniformes, qui comportaient souvent un mélange de vêtements noirs et kakis, note le média britannique The Independant.