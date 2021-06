Joe Biden et Vladimir Poutine se rencontrent à Genève

Joe Biden et Vladimir Poutine ont démarré mercredi leur rencontre à Genève, premier sommet entre les présidents américain et russe -lorsqu’ils se sont vus en 2011, ils étaient respectivement vice-président et Premier ministre. Accueillis par le président suisse Guy Parmelin, les deux hommes se sont serré la main avant d’entrer au sein de la Villa La Grange, où s’étaient déjà rencontrés Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev en 1985, puis ont été photographiés dans le salon. «J’espère que la réunion sera productive», a déclaré Vladimir Poutine. «Il est toujours mieux de se rencontrer en tête à tête», a répondu Joe Biden.

Ces derniers mois, les deux dirigeants ont eu des mots durs l’un envers l’autre, l’Américain qualifiant notamment le Russe de «tueur». Une relation bien moins apaisée que celle entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Ce dernier avait, lors du sommet américano-russe d’Helsinki en 2018, choqué jusqu’à son propre camp en prenant le parti de son homologue face aux conclusions de ses propres services de renseignement, qui l’avaient alerté sur l’influence russe dans la campagne présidentielle de 2016. Un ton ferme adopté par l’ancien sénateur mais qui n’a pas fermé la porte au dialogue, alors que de nombreux sujets sont à aborder lors de ces discussions qui devaient durer quatre à cinq heures : l’Ukraine, le Bélarus, les récentes cyberattaques massives, le cas d’Alexeï Navalny…