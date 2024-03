Joe Biden exhorte Israël à utiliser « tous les moyens possibles » pour accroître l’aide à Gaza

Le président américain Joe Biden a exhorté mardi Israël à maximiser l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Dans un tweet publié mardi, Biden a déclaré : « Les États-Unis sont déterminés à tout mettre en œuvre pour acheminer davantage d’aide à ceux qui en ont désespérément besoin à Gaza. Nous ne resterons pas les bras croisés. Nous ne lâcherons rien. »

Ces commentaires font écho aux déclarations du secrétaire d’État américain Antony Blinken, également faites mardi, selon lesquelles Israël devrait maximiser « tous les moyens possibles » pour acheminer l’aide humanitaire à Gaza, affirmant que la situation actuelle dans l’enclave densément peuplée était inacceptable et insoutenable.

S’exprimant avant sa rencontre avec le Premier ministre qatari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani au département d’État, le plus haut diplomate américain a également déclaré qu’il existait actuellement une opportunité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la guerre entre Israël et le Hamas, mais qu’il incombait à celui-ci de s’engager dans ces pourparlers.

