Joe Biden : Il reste « peu de temps » pour maintenir l’aide à l’Ukraine

Le président Joe Biden a déclaré dimanche que l’aide américaine à l’Ukraine continuerait à être versée pour l’instant, tout en cherchant à rassurer ses alliés sur la poursuite du soutien financier des États-Unis à l’effort de guerre. Mais le temps presse, a-t-il ajouté dans un avertissement au Congrès.

« Nous ne pouvons en aucun cas permettre que l’aide américaine à l’Ukraine soit interrompue », a déclaré . Biden dans une allocution prononcée dans la salle Roosevelt, après que le Congrès eut voté, tard samedi, pour éviter une paralysie du gouvernement en adoptant un plan de financement à court terme qui abandonne l’aide à l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie.

« Nous avons le temps, mais pas beaucoup de temps, et il y a un sens aigu de l’urgence », a-t-il ajouté, cité par ArmyTimes, soulignant que le projet de loi de finances ne durait que jusqu’à la mi-novembre, et exhortant le Congrès à négocier un programme d’aide le plus rapidement possible.

« La grande majorité des deux partis – démocrates et républicains, Sénat et Chambre des représentants – soutiennent l’aide à l’Ukraine et l’agression brutale dont elle est victime de la part de la Russie », a déclaré Biden. « Arrêtez de jouer, faites-le », s’est-il écrié.

