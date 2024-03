Joe Biden : La tragédie de Gaza complique les négociations sur les otages

Le président américain Joe Biden a discuté de « l’incident tragique » survenu dans le nord de la bande de Gaza avec les dirigeants qatariens et égyptiens. Il a appelé à un cessez-le-feu et souligné que la libération des otages restants était essentielle.

La mort « tragique » de Palestiniens lors de violentes éruptions autour de l’acheminement de l’aide à Gaza pourrait compliquer les négociations en vue d’un accord sur les otages, a déclaré jeudi le président américain Joe Biden, qui a minimisé l’optimisme initial quant à la possibilité d’un accord d’ici le début de la semaine prochaine.

Il a discuté de ce que la Maison Blanche a qualifié d' »incident alarmant » à Gaza jeudi avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et l’émir qatari Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu séparément avec le Premier ministre qatari Mohammed Al Thani.

