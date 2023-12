Joe Biden menace de sanctions les colons israéliens de Cisjordanie

Dans une tribune à paraître ce samedi, Joe Biden menace de sanctions les colons israéliens auteurs de violences contre des Palestiniens en Cisjordanie. Les États-Unis pourraient imposer des restrictions de visas, et ce, dès la semaine prochaine.

C’est la première fois que les États-Unis brandissent la menace de sanctions individuelles contre des colons israéliens. Et ce publiquement dans cette tribune sur les colonnes du Washington Post.

« J’ai insisté auprès des dirigeants israéliens, écrit le président des États-Unis, pour que la violence extrémiste contre les Palestiniens s’arrête et que les auteurs de cette violence soient poursuivis ». Dans le cas contraire, Joe Biden se dit prêt à imposer ses propres mesures : interdictions de visas pour les extrémistes qui attaquent des civils palestiniens, et ce, dès la semaine prochaine.

Lors de leur entretien jeudi à Jérusalem, le Secrétaire d’État Anthony Blinken a déjà informé Benyamin Netanyahu de cette menace. Selon la Maison Blanche, le Premier ministre israélien n’en fait pas assez pour stopper ces violences contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Selon l’ONU, depuis l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, plus de 250 attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie par des colons juifs ont été menées, causant la mort de huit Palestiniens, dont un enfant.

