Joe Biden salue une Amérique retrouvée et vante ses réformes

Le président américain Joe Biden a vanté ce mercredi 28 avril face au Congrès les avancées de son début de mandat, dressant le tableau d’une Amérique qui avait surmonté une séries de crise sans précédent et avait répondu avec détermination à la pandémie de Covid-19.

À la veille du cap symbolique de ses 100 jours au pouvoir, le locataire de la Maison Blanche a décliné son “Projet pour les familles américaines”, d’un montant total de près de 2000 milliards de dollars.

“Il était temps!”, a lancé le président américain, sous des applaudissements nourris, juste avant d’entamer son discours.

Le président démocrate s’est posé en défenseur de la classe moyenne, en vantant un gigantesque plan d’investissement visant à créer des millions d’emplois pour les Américains qui se sentent tenus à l’écart.

Avec une promesse martelée sur tous les tons: aucun Américain gagnant moins de 400.000 dollars par an ne verra ses impôts augmenter.

“Il est temps que les entreprises américaines et que les 1% d’Américains les plus riches commencent à payer leur juste part”, a-t-il martelé.

À la tribune, le président démocrate a estimé que le plan de vaccination mis en place aux États-Unis contre le Covid-19 était “l’un des plus grands succès logistiques” de l’histoire du pays.

Plus de 96 millions de personnes, soit près de 30% de la population, sont considérées comme totalement vaccinées. Et, dans une décision chargée en symboles, les autorités sanitaires ont annoncé mardi que les Américains ayant reçu les piqûres salvatrices n’avaient désormais plus besoin de porter de masque en extérieur, sauf au milieu d’une foule.

Sur le front diplomatique, Joe Biden a martelé sa fermeté vis-à-vis de Pékin et de Moscou, tout en disant prêt au dialogue.

Assurant ne pas “chercher le conflit avec la Chine”, il a insisté sur le fait qu’il était “prêt à défendre les intérêts américains dans tous les domaines”.