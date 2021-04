Jordanie : La reine Noor, mère du prince Hamza, dénonce une « calomnie »

La reine Noor, mère du prince Hamza qui s’est dit samedi soir « assigné à résidence » par les autorités en Jordanie, a dénoncé dimanche une « calomnie », et affirmé « prier pour que la vérité et la justice l’emportent pour toutes les victimes innocentes ». La reine Noor, quatrième et dernière épouse de l’ancien roi Hussein, décédé en 1999, s’est exprimée sur Twitter au lendemain d’une vague d’arrestations pour « raisons de sécurité » à Amman et de l’affirmation par son fils, le prince Hamza, qu’il avait été placé en « résidence surveillée » par le pouvoir.

- Publicité-

Dans une vidéo transmise à la BBC par son avocat, le prince jordanien a affirmé que le chef d’état-major de l’armée s’était rendu à son domicile et lui avait signifié qu’il n’était « pas autorisé à sortir ». Il a nié avoir pris part à un complot.