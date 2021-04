Jordanie : Le prince Hamza dit qu’il « n’obéira pas » aux ordres

Le prince jordanien Hamza, accusé d’avoir comploté contre son demi-frère le roi Abdallah II, a affirmé qu’il n’obéirait pas aux ordres, dans un enregistrement audio diffusé dans la nuit de dimanche à lundi sur Twitter. « C’est sûr que je n’obéirai pas (aux ordres du chef d’état-major, le général Youssef Huneiti) quand il me dit que je ne suis pas autorisé à sortir, à tweeter, à communiquer avec les gens et que je suis seulement autorisé à voir ma famille », dit-il dans cet enregistrement où il s’adresse par téléphone à un interlocuteur.

Samedi, le chef d’état-major s’est rendu au domicile du prince Hamza pour lui demander de cesser « tous les mouvements et activités visant la sécurité et la stabilité de la Jordanie », mais la réunion s’était mal passée, a indiqué dimanche le vice-Premier ministre Aymane Safadi. « J’ai enregistré toute la conversation et je l’ai distribuée (?) Maintenant, j’attends pour voir ce qui va arriver et ce qu’ils vont faire. Je ne veux pas bouger, car je ne veux pas aggraver la situation », a dit le prince dans son dernier enregistrement.