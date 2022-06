JORT :L’Etat tunisien approuve 6 conventions particulières pour l’exploitation d’hydrocarbures

L’Etat tunisien a approuvé 6 conventions particulières relatives à la concession d’exploitation d’hydrocarbures et leurs annexes jointes en collaboration avec l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières(ETAP) et ou avec d’autres sociétés.

Selon les décrets lois publiés, le 21 juin 2022, au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), la liste des ces conventions comportent les concessions suivantes: Maamoura , Djebel Tamesmida , Djebel Grouz, Djebel Douleb, Gremda et Miskar.

L’ETAP détient plus de 40 concessions outre des concessions qui sont exploitées hors ETAP, selon les données publiées par l’entreprise.

La ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Gongi avait indiqué, le 14 mai 2022, que les indicateurs du secteur des hydrocarbures font ressortir une forte régression au niveau de la production de pétrole brut et de gaz naturel durant les dix dernières années. Le nombre des puits de pétrole a chuté de 38 à 7.

- Publicité-