JORT: Tous les décrets réglementaires et individuels seront publiés

Les services du ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement, chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption, ont annoncé que tous les décrets réglementaires et individuels seront, dorénavant, publiés au JORT (Journal Officiel de la République Tunisienne) à l’exception de ceux interdits à la publication par la loi.

La même source a ajouté, dans un communiqué publié, jeudi, que cette décision vise garantir la transparence et le droit d’accès à l’information et s’inscrit dans le cadre du respect de la loi régissant la publication des textes au JORT et à leur exécution.