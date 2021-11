Jouez à « Orange GO » la chasse aux trésors et soyez parmi nos 10.000 gagnants chaque jour !

Pour fêter ensemble les vacances scolaires, Orange Tunisie lance « Orange GO », un jeu mobile innovant qui fait gagner à ses abonnés une panoplie de cadeaux sur tout le territoire. Conçu et développé par les jeunes de Orange Digital Center, « Orange GO » est un jeu de chasse aux trésors secrètement déposés autour de son réseau de vente basé sur la géolocalisation. Ainsi chaque joueur devra se déplacer en utilisant une carte géographique (map) pour essayer de trouver des cadeaux (boxes) de différentes valeurs en utilisant le réseau 3G et 4G d’Orange Tunisie. Avec l’application, le joueur pourra ainsi suivre ses gains, son classement et gagner des points pour augmenter son score et avoir accès aux bonus « 2ème chance », « Chméta » et « Zoom out ».

Pour cette 1ère édition, Orange Tunisie s’est alliée à OPPO pour offrir des téléphones mobiles et des accessoires, des recharges en DATA et des Airbox Orange.

Sans plus attendre, téléchargez « Orange GO » sur App Store ou Google Play, déplacez-vous à proximité de l’un des points de vente Orange pour visualiser les boxes et tenter de remporter l’un de nos 10 000 cadeaux offerts par jour.

Les détails du jeu, les nouveautés ainsi que de nombreuses surprises seront communiqués également sur la Page Facebook d’Orange Tunisie tout au long de la période du jeu.

Le jeu est disponible pendant un mois à partir du 1er novembre jusqu’au 30 novembre 2021.

« Orange GO » est un jeu gratuit, ouvert à tous et sans obligation d’achat.

