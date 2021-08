Journée de vaccination chez italcar

Dans le cadre des efforts de prévention contre le Covid-19, Italcar, concessionnaire officiel des marques automobiles Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Iveco, soucieux de la santé et du bien-être de sessalariés, organise une journée de vaccination de tout son personnel. Cette opération, déployée dans le cadre de la vaccination en milieu professionnel, a pour but de protéger l’ensemble des forces vives d’Italcar Tunisie ainsi que leur famille, et notamment ceux en première ligne de contact direct avec le public, qu’elle soit commerciales ou techniques.

- Publicité-

Cette campagne de vaccination a également pour finalité de protéger également la clientèle d’Italcar. L’opération est conduite en étroite collaboration avec les services du ministère de la Santé selon les modalités en vigueur.