Journée d’échanges avec les Tunisiens résidents à l’Etranger, le 24 Aout à l’APIA

L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles annonce samedi, l’organisation, le Jeudi 24 Aout 2023, au siège de l’APIA et en ligne, une journée d’échanges » AGRI-TRE » destinée aux Tunisiens Résidents à l’Etranger.

L’objectif de cette manifestation est de fournir toutes les informations utiles relatives aux opportunités d’investissement dans le secteur agricole et les procédures administratives appropriées pour la création d’un projet en Tunisie avec la participation de la Douane Tunisienne, les Services du Ministère des Finances et la Banque Centrale.

Toute personne intéressée par l’atelier doit remplir un formulaire d’inscription avant le 22 aout 2023.

La participation à l’événement peut être présentielle au siège de l’APIA ou en ligne sur le lien qui sera communiqué après le remplissage du formulaire d’inscription.

- Publicité-