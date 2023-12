Journée Fiat et mobilité : Italcar réunit ses clients fidèles pour une immersion exclusive dans l’après- vente Fiat Italcar, concessionnaire officiel de la marque FIAT en Tunisie, a récemment organisé une Journée spéciale à ses clients fidèles possédant plus de 5 voitures Fiat dans leur flotte, dédiée à la mobilité et au service après-vente. Cet événement exclusif a eu lieu le 30 novembre et 1er décembre 2023 au prestigieux Mövenpick Resort & Marine Spa à Sousse, réunissant les clients fidèles d’Italcar pour un séminaire informatif et enrichissant.

Durant ces deux jours, Italcar a accueilli ses clients fidèles pour présenter en détail l’équipe Italcar, mettre en lumière les services après-vente dédiés à la marque Fiat et souligner l’importance cruciale de l’utilisation de pièces d’origine dans l’entretien des véhicules.

Le séminaire a été une occasion exceptionnelle pour les participants d’interagir directement avec l’équipe Italcar, de participer à des sessions informatives et de discuter des services après-vente proposés, conçus pour répondre aux besoins des parcs automobiles d’entreprise. Des présentations interactives, des discussions approfondies et des promotions exceptionnelles et exclusives dédiées aux clients flottes qui ont permis aux participants de découvrir les avantages tangibles de choisir les services après-vente Fiat.

Le moment fort de cette journée a été le dévoilement de notre nouvel Atelier Mobile de dernière Génération. Cet atelier révolutionnaire, avec ses avantages tels que des entretiens périodiques, des interventions rapides, et des diagnostics gratuits à domicile.

En proposant un service sur site, Nous visions à diminuer les délais d’attente et de la planification des rendez-vous ce qui améliore l’expérience de nos clients grâce à des services de qualité sans contraintes logistiques.

De plus, notre outil de diagnostic intégré à l’Atelier Mobile assure un suivi continu de la santé

du parc automobile. En détectant les anomalies dès le début, nous permettons aux chefs de parc de prévoir et de réparer les pannes potentielles, contribuant à maintenir la fiabilité et la

performance des véhicules, offrant une tranquillité d’esprit aux gestionnaires de flotte.

En outre, Italcar annonce une extension de garantie exceptionnelle. De ce fait, nos clients

bénéficieront d’une garantie étendue de 3 ans ou 150 000 KM au lieu de 3 ans ou 100 000 KM, soulignant notre engagement continu à offrir une tranquillité d’esprit accrue et une protection maximale pour leurs véhicules Fiat.

Les retours ont été extrêmement positifs, avec des témoignages élogieux de la part de nos clients fidèles concernant la qualité exceptionnelle du service après-vente et l’importance cruciale d’utiliser des pièces d’origine pour assurer la durabilité et la performance de leurs véhicules.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos clients fidèles pour leur présence et leurs retours positifs » Leur satisfaction continue nous permet de stimuler notre engagement à fournir des services après-vente d’excellence et à promouvoir l’utilisation de pièces d’origine pour une mobilité sans compromis