A l’occasion de la célébration, ce mercredi 3 mai, du 30ème anniversaire de la journée mondiale de la liberté de la presse, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que la liberté de la presse est en danger dans le monde entier et que la désinformation, les discours de haine et les attaques meurtrières contre les journalistes menacent la liberté de la presse.



Et de souligner que »la liberté de la presse est l’élément vital des droits de l’homme ».



D’autre part, le rapport annuel de l’ONG « Reporters sans frontières » sur la liberté de la presse, en 2022, estime que la Tunisie a chuté dans ce domaine.



L’Organisation a fait reculer la Tunisie de 27 places, la classant 121ème sur 180 pays.





- Publicité-