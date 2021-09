Journée mondiale sans voiture: Le ministère du transport appelle à prendre le transport public et à abaisser le prix des abonnements

Le ministère du transport et de la logistique a appelé, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale sans voiture, le 22 septembre courant, tous les agents du département et des entreprises sous sa tutelle, à « prendre les transport publics ou les bicyclettes, pour aller à leur travail au cours de cette journée ».

- Publicité-

Il a aussi souhaité que « les différentes entreprises publiques adhérent a cette initiative, en incitant leurs cadres et agents à réduire l’utilisation des voitures administratives », en vue « de réduire la consommation d’énergie et partant contribuer à la préservation de l’environnement ».

Le ministère du transport a encore, appelé toutes les sociétés nationales et régionales de transport terrestre et ferroviaire, à instituer la gratuité du transport sur une ligne urbaine ou plus, pour transporter les voyageurs vers leurs lieux de travail, de 5 heures à 10 heures du matin, le 22 septembre courant.

Il a enfin, incité toutes les sociétés nationales et régionales du transport à « annoncer une réduction exceptionnelle d’un maximum de 50%, sur la vente des abonnements de transport public et ce du 21 au 28 septembre courant ».

La célébration de la journée mondiale sans voiture, le 22 septembre courant, a été décidée officiellement en l’an 2000, dans plusieurs pays européens. L’ONU a adopté cette journée en tant qu’un des mécanismes essentiels pour encourager les peuples à préserver l’environnement et sensibiliser aux risques engendrés par la pollution, l’encombrement et les nuisances sonores.