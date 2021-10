Le ministère de la Santé a annoncé vendredi soir l’organisation de journées portes ouvertes de vaccination contre le coronavirus du 10 au 18 octobre prochain dans les différentes régions du pays au profit des personnes âgées de 18 ans et plus inscrites ou non sur la plateforme de vaccination evax.tn, convoquées ou non convoquées.

- Publicité-

Selon le communiqué publié sur la page officielle du ministère, les personnes intéressées recevront la première dose du vaccin contre le coronavirus qu’elles choisiront (Coronavac (Sinovac), Pfizer, Moderna, Janssen, Sputnik ou AstraZeneca pour la population âgée de plus de 40 ans).

Lors de ces journées portes ouvertes, les personnes ayant déjà reçu la première dose et ont manqué leur rendez-vous pour la deuxième dose, pourront également se présenter pour terminer leur schéma de vaccination.

La vaccination se fera dans les centres permanents répartis sur l’ensemble du pays de 08h du matin jusqu’à 17h.

D’après les chiffres publiés sur evax.tn, jusqu’au 09 octobre en cours, 6434623 personnes se sont inscrites sur la plateforme. 5236399 ont reçu la première dose et 3150603 ont reçu deux doses.