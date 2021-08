Juin 2021, le mois le plus chaud jamais enregistré en Tunisie, depuis 1950

Le mois de juin 2021 a été le plus chaud jamais enregistré, depuis 1950, avec une anomalie positive de 2,98°C, a indiqué l’Institut National de la Météorologie (INM), dans son bulletin climatologique mensuel publié, vendredi.

Au cours de ce mois, la plupart des régions du pays ont été affectées par de fortes chaleurs accompagnées de Sirocco.

Selon l’INM, les régions du sud-ouest du pays ont connu des températures exceptionnellement élevées de jour comme de nuit, en particulier pendant la période du 17 au 30 juin.

Les températures maximales ont été exceptionnellement élevées sur l’ensemble du pays notamment, du 17 au 21 juin, ainsi que les journées du 29 et 30 juin, où l’INM a enregistré de nouveaux records dans plusieurs stations.

La température maximale absolue a atteint 48,1°C à Tozeur et 48,7°C à Kébili le 30 juin 2021.

Quant aux températures maximales moyennes du mois, elles ont varié entre 27,5°C à Mahdia et 42,2°C à El Borma, elles étaient supérieures aux normales avec un écart allant de (0,13°C) à Mahdia à (+4,69°C) à Thala.

En moyenne et sur toute la Tunisie, la température maximale a atteint 34,8°C et elle a dépassé la moyenne de référence (31,9°C) avec une différence significative de (+2,9°C).

Les températures minimales du mois de juin ont été toutes supérieures aux normales et elle ont varié entre 18.32°C à Zaghouan et 27.2 °C à El-borma et la moyenne sur toute la Tunisie a enregistré un record sur les 50 dernières années avec 21.62°C et un écart par rapport à la normale (18.58°C) de +3.04°C.

Concernant la pluviométrie, Juin 2021 a été déficitaire de 80%, avec un cumul total du mois (24 stations principales) de 58.60 mm, ne représentant que 24% du cumul des normales des mêmes stations de référence qui s’élève à 237.65 mm, indique l’INM, faisant observer qu’il n’a pas plu sur la plupart des régions du sud au cours du mois de juin 2021.