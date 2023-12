Jumia cessera ses livraison en Tunisie d’ici fin 2023

« La plateforme panafricaine de commerce électronique Jumia a annoncé son intention de mettre fin à son service de livraison de nourriture, Jumia Food ». C’est ce que rapportent plusieurs sites et agrégateurs, dont Yahoo. La société, fondée en 2012 et présente sur plus d’un marché africains, dont la Tunisie, explique que « son activité de livraison de nourriture n’est pas alignée sur le paysage opérationnel actuel et les conditions macroéconomiques dominantes sur les sept marchés, dont le Nigeria, le Kenya, l’Ouganda, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et la Côte d’Ivoire. Jumia cessera donc ses opérations de livraison de nourriture sur ces marchés d’ici fin décembre 2023 ».

